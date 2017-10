roman concendiat anglia

este un, plecat la munca in. Vineri, la munca patronul l-a intrebat care e diferenta dintre romani si englezi si de ce romanii sunt antipatici englezilor. Valentin a dat un raspuns sincer, care insa l-a costat locul de munca. Patronul l-a anuntat la finalul programului ca este concediat!Iata mai jos ce raspuns i-a dat romanul patronului din Mare Britanie, dar si ce mesaje i-au transmis acestuia internautii.Intreaga poveste a fost relatata cu umor depe"Un englez m-a intrebat ieri care-i diferenta intre un Englez si un Roman si de ce exista antipatia asta intre noi si ei iar eu am fost sincer si i-am raspuns: suntem mai muncitori,mai buni la pat, mai seriosi, mai frumosi, mai hoti, mai sinceri, mai iubitori, mai umblam cu femeile lor, mai furam, mai venim si nu mai plecam.A zambit si a parut sa aprobe ce am zis. Ca dupa ora 5 cand am terminat programul sa ma anunte ca pot sa-mi caut alt job de Luni. Asa ca, vedem de Luni ce si cum..", a scris Valentin Stoian.Postarea lui a strans sute de like-uri si mesaje de incurajare."Daca ai facut asa frate ai c...e cat portocala dar cel mai important demnitate. Rasistii acestia frustrati si aroganti asa trebuie tratati cu demnitate si fruntea sus. Un job, crede-ma, gasesti altul mai bun unde vei fi respectat pentru ceea ce stii sa faci mult peste putorile lor. Ps: in seara asta 3 englezi i-am luat la fuck off si iam dat jos din masina in ploaie direct in mijlocul strazii ...", i-a scris Claudiu.Intrebat de ce nu i-a spus pe romaneste ca asa ar fi ramas cu job-ul, Valentin a raspuns:"I-am spus eu altele dupa in romaneste!"Tu ce parere ai despre patania romanului din Anglia?