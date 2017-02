Unde traiesc cei mai nefericiti tineri din lume

nefericit

Cercetarea a explorat viziunea asupra lumii a subiectilor intervievati si a descoperit ca milenialii de pe glob -- sunt din ce in ce mai ingrijorati cu privire la viitorul lor, in contextul evenimentelor cu care se confrunta lumea la acest moment, insa isi pastreaza totodata optimismul cu privire la capacitatea urmatoarei generatii de a produce o schimbare, informeaza Xinhua., 300 dintre ei provenind din Australia. Acestia din urma s-au aratat nemultumiti in special in legatura cu activitatea profesionala si s-au aratat cei mai predispusi sa-si paraseasca locul de munca in urmatorii doi ani (58%), in comparatie cu semenii lor din alte parti ale lumii (38%).Milenialii din Australia au demonstrat o viziune negativa cu privire la viitor, numai 8% fiind de parere ca se vor afla intr-o pozitie financiara mai buna decat cea a parintilor lor, si numai 4% sperand ca vor fi mai fericiti.Insa, majoritatea australienilor cuprinsi in studiu (53%) si-au aratat increderea in urmatoarea generatie - numita Generatia Z - care ii include pe cei in varsta de 18 ani sau mai tineri, privindu-i intr-o lumina pozitiva. Totusi, si procentul celor care au manifestat aceasta viziune s-a aflat sub media inregistrata in alte tari dezvoltate si in curs de dezvoltare.Directorul general administrativ al Deloitte, David Hill, a declarat ca o mare parte din aceasta atitudine negativa a milenialilor australieni vine din incapacitatea lor de a patrunde pe piata imobiliara, o piata care pentru predecesorii lor a fost foarte accesibila."Te gandesti la marele vis australian, care pentru multi australieni inseamna sa ai propria ta casa, si cred ca pentru ca din ce in ce mai multi mileniali din Sydney si Melbourne acest lucru este doar un vis - departe de a fi atins", a declarat Hill conform sursei citate.Subiectele principale de ingrijorare declarate de milenialii cuprinsi in studiu au fost terorismul (30%), infractiunile (27%) si schimbarile climaterice (26%).