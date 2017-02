Afirmatiile au fost facute de purtatorul de cuvant al, Dan Barna, fiind publicate pe pagina de Facebook a lui"Dupa ce prin initiativele sale noctambule "legale si constitutionale" a reusit sa provoace cele mai numeroase proteste civile din istoria Romaniei, domnul Florin Iordache a acceptat astazi sa isi prezinte demisia.Consecvent cu initiativele mandatului sau care a stat sub semnul minciunii, gasim si in declaratia sa finala dezinformari abil impachetate cum ar fi aceea ca OUG 13 (aceea adoptata) ar fi trecut prin dezbatere publica.Un act de o neechivoca imoralitate publica prin care statul de drept a fost agresat, un act evident si explicit creat pentru politicienii cu probleme penale si pentru Liviu Dragnea in mod expres, ne este prezentat in declaratia domnului Iordache ca un succes de tehnica legislativa, neinteles de cetateni.Da, domnul Iordache a demisionat, dar, din nefericire pentru Romania, el va reveni in Camera Deputatilor in Comisia Juridica de unde va avea mijloacele si va continua, fara indoiala, sa promoveze aceleasi valori toxice pentru statul de drept, precum cele care au scos 600.000 de cetateni in strada.Actorul s-a retras. Regizorul Sorin Grindeanu si producatorul Liviu Dragnea sunt asteptati pentru decontul echipei de productie” se arata intr-un mesaj postat pe Facebook.