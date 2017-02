Va fi HAOS! Descoperirea SOCANTA din Marea Neagra care dezvaluie ce se va intampla cu VREMEA, in viitor

marea neagra

In ultimii ani, am fost martorii unorpe care le gaseam inexplicabile, insane spun ca, pe langa, clima a fost influentata si de procesul inversarii polilor magnetici. Un astfel de proces dureaza intre sute si mii de ani, iar cercetatorul, dupa ce a analizat mai multe roci din, declara ca a "citit" perioadele in care aceste modificari au avut loc, potrivit Jurnalul.ro.al Pamantului este foarte dinamic. Intensitatea acestuia a variat, de-a lungul timpului, intre 50% mai mult decat in ziua de azi si 90 - 95% mai putin", sustine Nowaczyk.Se cunoaste foarte bine ideea ca Pamantul ar fi intrat de 250 de ani intr-un proces de schimbare al polilor magnetici, care se poate incheia oricand. Astfel, oamenii de stiinta spun ca recentele eruptii vulcanice sunt o dovada ca acest proces este pe cale sa se incheie. Cea mai mare eruptie vulcanica din emisfera nordica din ultimii 100.000 de ani s-a petrecut la, in apropiere de, cand roca si cenusa s-au imprastiat peste intreaga suprafata din estul Marii Mediterane si pana in centrul Rusiei.Pe atunci campul magnetic al Pamantului avea doar 25% din valoarea actuala. Acest fapt indica foarte clar ca ne aflam intr-o perioada scurta a inversarii polilor magnetici. In momentul in care polii magnetici ai Terrei se vor inversa, anotimpurile si toate ciclurile naturale care depind de pozitia planetei fata de Soare sufera schimbari semnificative."In telecomunicatii, transmisii radio si aviatie va fi haos", spune Nowaczyk. Animalele care migreaza vor fi bulversate si nu vor mai putea sa se orienteze. Cea mai importanta schimbare pentru om va fi cea a climei pentru ca zonele fertile s-ar putea desertiza in urmatorii ani, iar nivelul oceanului va creste.Campul magnetic al Pamantului este generat atunci cand straturile nucleului exterior se freaca de nucleul solid interior, in timpul miscarii de rotatie a planetei. Oamenii de stiinta cred ca, uneori, in loc sa actioneze ca un magnet unic, nucleul exterior actioneaza ca mai multi magneti separati, anulandu-se reciproc si provocand slabirea intensitatii campului magnetic, ceea ce poate duce la inversarea acestuia.