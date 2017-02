Valentina Pelinel vrea sa-i mai faca un copil lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel

a oferit noi detalii despre relatia cu Cristi Borcea. "Seamana cu amandoi. Milan are ochii albastri ai lui Cristi...Nu stim cand o sa putem sa facem botezul. Sper ca macar slujba in sine de botez de la biserica sa reusim sa o facem impreuna, cu tati alaturi. Pana acum nu s-a putut".Vedeta a oferit si alte detalii intime intr-un interviu din Click: "Inelul il stiti, nu l-am dat jos de la mana de atata amar de vreme, dar fiecare s-a gasit sa ma intrebe de el, la un moment dat. Bratarica din fir rosu de la mana am primit-o cadou. Are un medalion din aur in forma de copil. El e Milan Cristian. De cand s-a nascut are si el aceeasi bratarica la mana. El e acum cel mai important pentru mine. De el ma ocup cel mai mult, pentru ca este mic, dupa care ma ocup de afacerile familiei, asa cum e normal si nu prea mai am timp de alte evenimente, decat de ceea ce tine de noi si de evenimentele noastre. Deocamdata avem cele doua locatii, care sunt foarte mari si foarte frumoase, in care au loc evenimente. Avem patru sali mari, piscina, loc de joaca, 300 de locuri de parcare...".Intrebata daca va mai face un copil, Valentina a raspuns: "Dupa ce am vazut cat de minunat e sa ai un copil, da"