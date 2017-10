Varza a la Cluj: Un sofer de autobuz a oprit in trafic pentru a cere calatorilor informatii despre traseu

Sofer cu deficiente de orientare

Ca in ultimul timp se intampla in oras lucruri trasnite nu mai este demult un secret pentru nimeni. Un lucru mai mult decat amuzat s-a intamplat duminica dimineata pe traseul autobuzului 19, care circula dinspre centrul orasului spre Edgar Quinet ce doar de un an de zile este dat in circulatie.

Astfel, soferul CTP, baiat simpatic de altfel, speriat ca s-a ratacit, a oprit autobuzul in mijlocul drumului si si-a contactat colegii sa afle detalii despre linia lui 42 (spre Campului) desi el circula pe linia lui 19 (spre Edgar Quinet) motivand ca el nu a facut niciodata aceasta cursa.

Lamurit de catre calatorii amuzati ca este de fapt pe linia 19 (numar inscris si pe autobuz) si nu pe 42, soferul s-a mai relaxat si si-a dus la bun sfarsit treaba, nu de alta, dar a avut ceva copiloti cu experienta pana la capat de linie. „Circul de cand ma stiu cu autobuzul si nu mi s-a mai intamplat ca soferul sa ma intrebe pe ce traseu suntem si care este drumul corect", ne-a declarat Ioan Tamas, un pensionar clujean iesit sa-si faca obisnuita plimbare de duminica. Concluziile sint pe masura intamplarii, desi pretentiile cresc, profesionalismul este in continua scadere.

Cristian Droanta

