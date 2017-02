Veste BOMBA pentru tineri! S-a schimbat varsta de obtinere a PERMISULUI de conducere

Conform proiectului de lege, adolescentii care vor dori sa devina soferi vor fi supusi unui examen psihologic mult mai amplu decat cel aplicat in prezent.O alta conditie ar fi ca tinerii vor putea conduce numai masini cu motoare ale caror capacitate cilndrica sa nu depaseasca 1.000 de centrimetri cubi, tocmai pentru ca astfel de autovehicule nu pot atinge viteze mari.Mai mult, in primul an de dupa obtinerea permisului de conducere, adolescentii vor putea conduce numai alaturi de un insotitor care are permis de conducere de minimum 5 ani.Totusi, proiectul care ar urma sa modifice legislatia rutiera va avea nevoie sa treaca prin comisiile de specialitate din Parlament, dar si de votul deputatilor si al senatorilor.