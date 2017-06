Veste buna pentru toti romanii! Ce se intampla cu telefoanele dupa 15 iunie

telefon

Incepand cu data de 15 iunie 2017,din intreagaisi vor putea folosiin timpullor pe teritoriul, la aceleasi tarife de care beneficieaza in tara lor.Astfel, dupa ce, Consiliul siau convenit la inceputul lunii aprilie asupra modalitatilor de reglementare a pietelor angro de roaming,devor fi plafonate la 3,2/minut pentru apeluri si la 1 eurocent/SMS, urmand ca, in ceea ce priveste transferul de, costul acestora sa fie plafonat la 0,05 euro pentru fiecarede date, scrie Adevarul.Atunci cand calatoriti intr-o tara straina si efectuati sau primiti un apel, trimiteti un mesaj sau navigati pe internet de pe telefonul mobil sau de pe un alt dispozitiv cu ajutorul unei cartele SIM din tara dumneavoastra de origine, utilizati serviciile de roaming. Operatorul din tara dumneavoastra de origine plateste operatorul din tara straina pentru utilizarea retelelor sale. Tariful platit intrese numeste tarif cu ridicata pentrude roaming. Acesta reprezinta un cost pentru operatorul din tara de origine si, prin urmare, afecteaza facturile finale platite de consumatori. Acesta este motivul pentru care Comisia a depus eforturi pentru a limita tarifele cu ridicata ale serviciilor de roaming in UE, in paralel cu activitatea sa menita sa limiteze in mod direct tarifele cu amanuntul platite de consumator.