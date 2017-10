romani

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Cei care nu au declarat ca platesc taxe si impozite in strainatate pot fi amendati in tara, potrivit unei ordonante publicate recent. Masura, insa, nu a fost inca anuntata de autoritatile romane.Grav este ca cei care au inca rezidenta fiscala in Romania, dar muncesc in alta parte, risca sa plateasca nu doar amenzi, ci si taxe si impozite, in ambele tari.De la inceputul anului trecut, odata cu intrarea in vigoare a noului Cod fiscal, cei care se muta in strainatate pentru o perioada mai mare de sase luni sunt obligati sa declare la ANAF schimbarea rezidentei fiscale. Si trebuie sa faca acest lucru cu 30 de zile inainte de a pleca.Procedura este simpla: se completeaza un chestionar care stabileste in ce stat se vor plati taxe si impozite. Chestionarul contine insa si intrebari referitoare la motivele plecarii, ce se intampla cu familia si daca persoana respectiva mai obtine venituri aici.Masura a fost completata luna trecuta de un articol surpriza: cei care care nu completeaza acest chestionar risca amenzi intre 50 si 100 de lei.Daniel Tecu, presedintele federatiei asociatiilor de romani din Europa: “Mi se pare anormal sa primesti amenda inainte sa ai informatia foarte clara. Nu am vazut niciun comunicat din parte Guvernului, Ministerului de Finante in care sa explice foarte clar in ce situatie un roman trebuie sa schimbe domiciliul fiscal.”Mai mult, romanii care nu completeaza acest chestionar pot ajunge si in situatia de a li se impozita veniturile, altele decat cele salariale, in ambele tari. De anul viitor datele referitoare la romanii care castiga in strainatate ar urma sa fie comunicate automat autoritatilor romane.Adrian Benta: “Daca acea persoana fizica realizeaza alte tipuri de venituri, cum ar fi din dobanzi din dividende, din profesii independente, din inchiriere, atunci toate acele tipuri de venituri realizate chiar in strainatate sunt supuse impozitarii in Romania. Unii poate chiar sunt buni de plata daca nu si-au stabilit rezidenta fiscala, altii poate nu.”Silviu Jarnea locuieste de 15 ani in Spania, unde lucreaza in contabilitate, pe cont propriu.Plateste taxe si impozite acolo, 20% din profit plus TVA, dar risca sa plateasca amenda si, conform legii, statul roman ii poate cere sa plateasca si aici taxe pentru ca nu a declarat schimbarea rezidentei fiscale aici.Silviu: “Nu am stiut ca trebuie sa declar rezidenta fiscala. Dupa legea fiscala spaniola, daca ai mai mult de o jumatate de an de domiciliu aici, esti obligat sa platesti impozite aici. Cand vin in Romania, eu platesc anumite taxe acolo, de la inchiriatul masinii, pana la tot ceea ce cumperi, eu cred ca las mai multi bani acolo decat 20 de euro amarati pe care mi-i cer acum pe o amenda.”In ultimii 10 ani, romanii plecati in strainatate au trimis in tara peste 55 de miliarde de euro, mai mult decat am primit de la Uniunea Europeana.