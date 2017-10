Vesti bune pentru fermieri. APIA a inceput plata avansului pe suprafata aferent anului 2017

bani

"Azi noapte, la orele 00:00, am dat drumul lape suprafata pentru anul 2017. Toata reteaua APIA a functionat de la miezul noptii in toata tara si pana in prezent au primit avansurile 24.464 de fermieri dintr-un total de 885.000, iar suma platita se ridica la peste 42,1 milioane de euro.reprezinta 70% din plata nominala pe suprafata din Fondul European de) si 85% dinAgricol pentru Dezvoltare Rurala ()", a spusAcesta a precizat catrebuie sa plateasca avansurile pe suprafata pana la 30 noiembrie 2017, insa intentiile sunt de a le finaliza pana la inceputul lunii noiembrie."APIA trebuie sa finalizeze platile pana la 30 noiembrie, insa cu siguranta, prin organizarea noastra, prin eforturile si angajarea specialistilor, dar si prin dorinta de a da la timp, ne propunem sa finalizam plata avansului cat mai repede cu putinta, respectiv pana la inceputul lunii noiembrie. Avem toate, banii sunt asigurati, sunt in cont la APIA si vorbim de cateva sute de milioane de. Totul este organizat, dar este important sa avem rabdare pentru ca nu putem da banii intr-o singura zi pentru toti fermierii", a adaugat seful de laDe asemenea, incepand cu 1 decembrie, APIA va continua sa plateasca toate subventiile aferente anului 2017.Comisia Europeana permite statelor membre sa plateasca avansuri de pana la 70% in cazul platilor directe indicate in anexa I a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 si de pana la 85% in cazul sprijinului acordat in cadrul dezvoltarii rurale mentionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul () nr. 1306/2013.Platile finantate din FEGA se vor efectua la cursul de schimb stabilit de Banca Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2017 si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.In 2017,au solicitatpentru o suprafata de 9,541 milioane de hectare, in crestere cu 214.525fata de anul trecut, in timp ce numarul cererilor de plata s-a diminuat cu aproape 17.000."S-a incheiat campania de depunere a cererilor de plata luni, la orele 24:00. Daca in 2016 au fost depuse 901.335 de cereri pentru o suprafata de 9.326.864 hectare, in 2017, la data de 15 mai, orele 24:00, fermierii au depus 884.397 de cereri pentru o suprafata de 9.541.389 hectare. Fata de anul trecut avem mai putine cu 16.938 de cereri, ceea ce demonstreaza ca s-au comasat suprafetele, dar avem un plus de suprafata de 214.525 hectare", a precizat ministrul Agriculturii, in data de 16 mai 2017.Sprijinul financiar aferent Campaniei 2017 este finantat din FEGA, FEADR si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).