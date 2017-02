Sorin Grindeanu

Decizia lui Grindeanu vine la mai putin de 24 de ore dupa ce o numise pe Sfetcu in functie si presa a scris ca aceasta e trimisa in judecata intr-un dosar instrumentat de DNA pentru luare de mita.Concret, procurorii o acuza pe Ionica Sfetcu ca, in perioada in care a fost inspector in cadrul Directiei Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, alaturi de mai multi colegi, incasa spagi de la supermaketuri.DNA o acuza pe Sfetcu de luare de mita in 19 ocazii diferite.Dosarul se afla pe rol la Tribunalul Bucuresti, iar pe 7 martie are un nou termen de judecata.