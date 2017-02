Victor Ciutacu, audiat la PICCJ: Habar nu am unde este Sebastian Ghita

Victor Ciutacu

Jurnalistul a explicat, pentru presa, ca nu stie exact subiectul audierii si ca a primit o citatie in care se mentioneaza ca este audiat ca martor intr-un dosar de abuz in serviciu.“As vrea sa stiu si eu ce vizeaza audierea mea. Citatia pe care am primit-o se refera la calitatea de martor intr-un dosar de abuz in serviciu, fara a se preciza cine e suspectul. Din cate am inteles eu, este un dosar in rem, fara faptas, dar se pare ca este acelasi dosar in care a fost audiat si Traian Basescu.”Ciutacu a explicat ca nu stie unde este Sebastian Ghita“Iti spun si tie ce am spus si public. Habar nu am unde este Sebastian Ghita. Nu suntem atat de intimi incat sa imi spuna mie unde a fugit sau unde vrea sa fuga.”Articol in curs de actualizare.