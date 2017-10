VIDEO: Barbat strivit de o betoniera, in cartierul Marasti. ATENTIE, IMAGINI EXPLICITE

Accident mortal in Marasti

Un grav accident de circulatie, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata, a avut loc in cursul zilei de astazi, in jurul orelor 15:00, in cartierul clujean Marasti. Un barbat a ajuns strivit de o betoniera, sursele noastre afirmand ca acestia si-a pierdut viata pe loc.

Potrivit martorilor care au asistat la scena, barbatul ar fi incercat sa traverseze strada pe culoarea rosie a semaforului, fiind surprins de masina de mare tonaj.

Din cate se pare, barbatul avea 79 de ani si era din Cluj. La volanul autoutilitarei se afla un barbat de 47 de ani din comuna Floresti. Oamenii legii continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

„In jurul orei 14:00, un barbat in varsta de 79 de ani a fost accidentat mortal de un camion condus de un barbat de 47 de ani din Floresti. Se pare ca barbatul decedat a traversat neregulamentar pe culoarea rosie a semaforului", arata reprezentatii IPJ Cluj.

Vom reveni cu detalii.

