Zina Dumitrescu ramane fara pensie din cauza datoriilor la azil

Zina Dumitrescu

In urma cu trei luni, Zina Dumitrescu ajunsese sa aiba datorii de 7.000 de euro la azilul din Snagov, si asta pentru ca nu-si mai achitase cheltuielile de mai bine de un an. “Mama modei romanesti” ajunsese sa fie tinuta din mila patronului, din cauza unicului sau fiu, Catalin Negrean, care ii incasa luna de luna pensia si o cheltuia pe nevoile sale personale.In aprilie, Gigi Becali si un prieten de-al Zinei au contribuit cu o parte de suma, insa chiar si cu ajutorul lor, datoria nu a fost stinsa, ba chiar a inceput sa creasca. Ion Cassian a facut in urma cu doua luni o cerere catre Casa de Pensii pentru ca venitul de 1.300 de lei sa nu mai ajunga la baiatul Zinei, ci direct la azil.”E adevarat ca mi s-a aprobat cererea, iar doamna Zina va intra direct in posesia pensiei. Oricum, aceasta suma acopera doar jumatate din cheltuieli. Dupa cum se stie, taxa pleaca de la 2.000 de lei, insa in cazul Zinei sunt si cheltuieli suplimentare, pentru ca apar diverse pretentii, pe care eu trebuie sa le platesc separat. Doamna Zina mai are pofte culinare, mai vrea o pizza, prajituri care-i plac sau vreo haina, asa ca nu pot sa spun «nu»”, a declarat Ion Cassian.