DEMISIE neasteptata in PSD. Unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai lui Grindeanu pleaca

psd

Purtatorul de cuvant alTimis,, a anuntat, pe Facebook, ca renunta deopotriva la aceasta calitate, cat si la cea de membru de partid.este unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai lui"Este un moment trist pentru toti PSD-istii si, implicit, pentru mine. In urma a ceea ce s-a intamplat azi, am decis sa renunt la functia de purtator de cuvant al PSD Timis si la calitatea de membru al Partidului Social Democrat. Decizia mea este strict legata de ceea ce s-a intamplat in aceasta seara, convins fiind ca nu exista reconciliere intre membrii PSD si Liviu Dragnea", a anuntat, pe Facebook, miercuri seara, Lucian Ursuletu.Considerat unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai lui Sorin Grindeanu, Ursuletu era purtator de cuvant al PSD Timis din anul 2009.Contactat de deBanat.ro, el a spus ca decizia este luata si este definitiva.