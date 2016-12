Secrete de stat, descoperite la un apropiat al lui Sebastian Ghita

Sebastian Ghita

Unul dintre cei vizati este fostul sef alPrahova,, cercetat intr-un alt dosar alaturi deReporterul Antena 3 Georgiana Murgila a explicat despre ce documente este vorba:"Constantin Ispas, in calitate de sef al serviciului judetean anticoruptie Prahova din cadrul DGA era vizat pentru mai multe fapte de coruptie. Procurorii au facut mai multe perchezitii la domiciliul sau si acolo au gasit 13 documente ce contineau informatii secret de stat. Vorbim despre inscrisuri care puteau afecta activitatea unor persoane juridice. Ispas le detinea fara drept.""Cu aceeasi ocazie, au fost descoperite 29 de inscrisuri care contineau informatii secret de stat , care au fost sustrase in mod repetat de catre Ispas in perioada decembrie 2004 – septembrie 2012, in calitate de ofiter de politie. Acesta avea acces la diverse documente, prin natura meseriei si acestea erau sustrase si luate acasa, pentru a servi intereselor apropiatilor sai", a explicat reporterul Antena 3.Materialul video (moizSj1sVR9) va fi disponibil in cateva momente.