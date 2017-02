Talharii au fost prinsi

Politistii clujeni, cu sprijinul unui cetatean, au identificat si retinut pentru 24 ore, pe cei trei talhari care au batut si jefuit un clujean in plina strada. Ulterior retinerii, fata de tineri a fost dispusa arestarea preventiva pentru 30 de zile.

In fapt, la data de 1 februarie, in jurul orei 05:00, un barbat de 64 ani din Cluj-Napoca a sesizat Politia prin apelul de urgenta 112 despre faptul ca, in timp ce se afla pe str. Vasile Goldis din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost agresat de trei tineri care i-au sustras o suma de bani si un telefon mobil.

Politistii au intervenit imediat, iar victima le-a relatat ca unul dintre agresori l-a ajuns din spate, i-a pulverizat in ochi o substanta iritanta, dupa care l-a trantit la pamant si l-a imobilizat pentru a nu cere ajutor. Ceilalti doi agresori au cautat bunuri de valoare pe care victima le avea asupra sa si i-au sustras telefonul mobil si portofelul.

Atacul agresorilor a fost inregistrat de o camera de supraveghere din zona, filmul fiind postat si distribuit pe retelele de socializare si in mass-media.

In 3 februari, in jurul orei 21.00, cu sprijinul unui cetatean si in urma cooperarii cu jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca si politisti locali din cadrul Primariei Municipiului Cluj-Napoca, au fost identificati si prinsi cei trei agresori.

In urma probatoriului administrat s-a propus continuarea urmaririi penale pentru comiterea infractiunii de „talharie calificata", iar fata de cei trei tineri de 16 ani, din municipiul Gherla, respectiv unul din municipiul Cluj-Napoca, a fost luata masura retinerii pe o perioada de 24 ore. In 4 februarie instanta a dispus arestarea preventiva a tinerilor pentru 30 de zile.