La doua luni dupa cea lansat videoclipul piesei "", in care apare incu prezentatorul TV, barbatul povesteste cum s-a descurcatinDupain care a fost implicat impreuna cu Maria Constantin, barbatul care a jucat in ultimul ei videoclip dezvaluie cum este blondina in asternuturi si ii lauda calitatile de actrita!Cu putin timp inainte de a se desparti oficial de sotul ei, Maria Constantin a aparut in ipostaze mai mult decat apropiate in compania altui barbat celebru! La piesa "Scrisoare de dragoste", artista l-a avut ca partener pe Alexandru Constantin, unul dintre cei mai sexy si mai interesanti prezentatori de televiziune, iar alaturi de el a trait cateva momente pasionale, este adevarat doar in fata camerelor de luat vederi.In clip, Maria si Alexandru traiesc o poveste de iubire intensa, din care nu lipsesc clipele de pasiune, atingerile indraznete si senzuale din ambele parti, dar si un sarut specific amorezilor. Mai mult, exista si o scena mai fierbinte cu cei doi protagonisti in pat, pe jumatate dezbracati si extrem de atrasi unul de altul! "Din exterior, pareau indragostiti lulea, insa, in realitate, a fost vorba doar despre un scenariu", au povestit persoane de la filmari!Insinuarile ca Maria si prezentatorul TV ar fi avut o idila la filmari sunt infirmate insa de Alexandru Constantin."Surprinzator pentru toata lumea, ce s-a intamplat in videoclip a fost cat se poate de real, pentru ca personajele pe care le-am interpretat noi au simtit ce s-a vazut acolo. De aceea, am recunoscut ca mie si Mariei ne-a placut foarte mult si ca ne-am sarutat, si ca ne-am atins si ca am stat dezbracati in pat! A fost extraordinar, dar a fost real pentru personajele pe care noi le-am interpretat! Eu sunt actor de meserie, am intrat in rol foarte bine, bag de seama daca s-a vehiculat o legatura intre mine si Maria Constantin...Totusi, nu pot sa spun decat ca eu si solista de muzica populara am ramas intr-o relatie de amicitie foarte foarte frumoasa! Respect decizia ei de a divorta, si a lui Marcel, de altfel sunt prieten si cu el, si atat", a declarat Alexandru Constantin, in exclusivitate, pentru WOWbiz.roAlexandru Constantin sustine si faptul ca inca vorbeste frecvent cu Maria la telefon, este in relatii foarte bune cu ea si intentioneaza chiar sa joace intr-un nou videoclip al artistei, intrucat a interactionat foarte bine cu ea, chiar si la scenele din dormitor."Urmeaza sa mai filmez un videoclip cu Maria Constantin pentru ca ne-am inteles foarte bine pe platoul de filmare. Mi-a placut sa joc cu ea chiar si momentele din dormitor. In pat, ea este cat se poate de autentica, de finuta, senzuala, de reala si am apreciat foarte mult ca a reusit sa creeze conexiuni destul de profunde", a conchis prezentatorul TV.