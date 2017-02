cutremur

a fostmiercuri de trei, iar cel mai puternic a avut cinci grade pe Richter. Toate seismele s-au produs in, insa a fost o miscare tectonica atipica, pentru ca am avut doua cutremure, urmate de o replica, in aceeasi zi.Specialistii spun ca ne putem astepta oricand la un seism mai mare de 6 grade pe Richter.Un astfel de cutremur ar face ravagii, avertiseaza seismologii.