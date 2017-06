Universitatea “Babes-Bolyai” si NTT DATA Romania, pregatiti sa ofere comunitatii noi specialisti in IT&C

UBB Cluj

Universitatea "Babes-Bolyai", cu sprijinul companiei NTT DATA Romania, lanseaza a doua serie din Programul Postuniversitar de Pregatire si Formare Profesionala in Informatica.

Acest program, acreditat in anul 2016 de catre Ministerul Educatiei Nationale, reprezinta o deosebita oportunitate pentru absolventii de studii universitare care isi doresc o reprofilare in domeniul IT & Software. Studentii vor fi parte a unui program de talie internationala in cadrul caruia cursurile sunt sustinute de catre cadre didactice din universitate si specialisti de recunoscuta valoare ai NTT DATA Romania.

"Din dorinta de a investi in viitor, care pentru noi inseamna valorificarea la parametrii maximi a potentialului autohton, am decis impreuna cu partenerii nostri de la Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Matematica si Informatica, sa sustinem promovarea unui sistem educational cu adevarat sustenabil, care sa deschida perspective promitatoare tuturor celor care decid sa-l urmeze. Acesta presupune, intai de toate, dezvoltarea competentelor in sfera IT, dar si dobandirea de experienta practica atat de necesara pentru o buna integrare in piata muncii. Ne dorim cu totii o comunitate prospera in care performanta sa ramana la un nivel inalt. Cheia succesului tine si de increderea pe care stim sa o acordam talentelor si valorilor noastre. Fiecare dintre ele trebuie pregatite in mod constant", a declarat Daniel Metz, CEO NTT DATA Romania.

"Parteneriatul inceput in toamna anului 2016, intre NTT DATA Romania si Facultatea de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", privind realizarea unui program postuniversitar de Informatica, acreditat de Ministerul Educatiei Nationale, cunoaste acum o noua dimensiune: a doua serie de 100 de studenti va incepe programul de specializare in IT&C. Aceasta colaborare, un exemplu de reteta de castig de tipul "Win-Win", demonstreaza ca, atunci cand exista viziune si determinare, nu exista nicio piedica in realizarea unui parteneriat onest si reciproc profitabil intre institutiile de invatamant superior si industrie. Facultatea de Matematica si Informatica este si va ramane si pe viitor deplin angajata in sustinerea celei mai de succes industrii a Clujului, industria de IT&C", a declarat prof.dr. Adrian Petrusel, Decanul Facultatii de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii "Babes Bolyai".

Cursurile, seminariile si laboratoarele se vor desfasura in weekend, atat in sediul NTT DATA Romania (The NTT DATA Tower, Cluj-Napoca) cat si la sediul Facultatii de Matematica si Informatica.

Planul de invatamant a fost gandit de catre cadrele didactice din UBB impreuna cu specialistii NTT DATA Romania. Activitatea didactica va fi structurata in cursuri, seminarii si laboratoare si va cuprinde atat notiuni teoretice, cum ar fi fundamentele programarii si algoritmica, programare si structuri de date, cat si cursuri practice, pe tehnologii precum Web Client-Side si Server-Side, medii de programare si altele.

Programul postuniversitar de specializare in IT, ce va inmatricula in aceasta vara un numar maxim de 100 de persoane, vine in intampinarea tuturor celor care doresc sa-si insuseasca si un alt limbaj de comunicare profesionala. Este o conditie necesara pentru o cariera de succes, intr-un domeniu complex, precum cel al IT-ului, si care deschide noi orizonturi promitatoare. Imbinarea dintre o pregatire profesionala academica de calitate si conexiunea cu mediul de business performant, oferita de catre compania NTT DATA Romania, poate reprezenta un nou inceput de drum spre tot ceea ce inseamna reusita personala si excelenta profesionala deopotriva.

Informatii suplimentare:

Pe site-ul Universitatii "Babes Bolyai" se pot regasi informatii referitoare la actele necesare inscrierii si proba de admitere. Calendarul admiterii:

10 - 27 iulie 2017 - Inscriere program

28 iulie 2017 - Examen admitere

28 iulie 2017 - Afisarea rezultatelor

31 iulie - 4 august 2017- Confirmarea locului prin achitarea primei rate a taxei de scolarizare

2 octombrie 2017 - START cursuri

Durata: 2 ani (4 semestre)

Numar locuri: 100

Taxa de scolarizare: 2500 RON/semestru

Taxa de inscriere: 150 RON