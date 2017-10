Atentie! Ce se intampla atunci cand puneti avariile in trafic pentru a multumi unui alt sofer

avarii spate

Ce inseamnape care si le fac soferii in trafic.Pentru ca si-au dat seama ca nu esti niciodata singur pe sosea, romanii au dezvoltat un veritabil limbaj prin care se avertizeaza si isi multumesc reciproc cu ajutorul luminilor masinii. Ca sofer trebuie sa cunosti acest limbaj codificat.- Poti sa depasesti. Daca autoturismul din fata merge foarte incet, soferul, constient ca te tine-n loc, te incurajeaza sa-l depasesti. Daca semnalizeaza dreapta inseamna ca drumul e liber si nu vine nimic de pe contrasens. Oricum, semnalul lui poate fi luat doar drept sugestie, dar e necesar sa te asiguri si tu.- Nu il depasi! Daca soferul din fata, pe care te chinui sa il depasesti, iti da un scurt semnal stanga, te avertizeaza in acest fel ca nu e cazul sa te angajezi in depasire pentru ca vine ceva de pe contrasens.de pe contrasens - E Politie in fata- Il deranjeaza farurile talePuicand cel din spate merge cu faza lunga. Cum il avertizezi pe cel din spatele tau ca merge cu faza lunga si te deranjeaza? Nu ai alta solutie decat sa pui avariile. Daca cel din spatele tau merge intentionat cu faza lunga, e un semn de nervozitate, se razbuna pe tine, te sicaneaza dintr-un motiv.- Iti multumeste. In trafic, ca si in viata de zi cu zi, soferii comunica, cer lucruri si multumesc pentru ele. Daca ai ajutat un sofer sa te depaseasca, i-ai acordat prioritate, l-ai lasat in fata ta la o coada, avariile scurte pe care le pune inseamna „multumesc". Poti sa-i spui si tu „cu placere" dand un scurt flash.- e o problema in fata. Daca vezi ca masina din fata porneste avariile, e semn ca trebuie sa incetinesti.