Cercetatorii au descoperit diferente intreaflate in tractul intestinal al bebelusilor nascuti prinsi cele aflate in tractul intestinal al bebelusilor nascuti natural.cred ca aceste diferente microbiene pot avea, de-a lungul intregii vieti, consecinte asupra sanatatii copiilor.Intestinul persoanelor adulte este populat de miliarde de bacterii „prietenoase" care ajuta in procesul de digestie si care ne protejeaza de patogeni, insa nou-nascutii nu au acesti microbi. In mod normal, prima expunere a copilului la bacterii are loc atunci cand acesta traverseaza canalul vaginal al mamei sale. Bebelusul este acoperit cu bacterii, iar o parte din acestea sunt inghitite. De asemenea, bebelusul obtine alte bacterii de la mama sa in urma alaptarii. Astfel, intestinul copilului incepe sa fie populat cu bacterii benefice care joaca un rol crucial in dezvoltarea sistemului imunitar. (citeste si articolul Microbiomul - fiintele care traiesc in noi, controlandu-ne viata).Un copil care se naste prin cezariana pierde aceasta „scufundare" initiala in. Mai mult, femeile care nasc prin cezariana tind sa amane alaptarea, iar de obicei doctorii le prescriu antibiotice pentru a preveni infectiile in zona inciziei.banuiesc de ceva timp ca bebelusii nascuti prin cezariana sunt colonizati de alte tipuri de bacterii decat ceilalti nou-nascuti. Anumite tipuri de bacterii din microbiom, insa, sunt dificil de crescut intr-un vas de cultura in laborator. Abia recent, in urma progresului realizat in domenii precum secventierea ADN-ului, ce permite identificare genetica rapida a unei bacterii individuale, oamenii de stiinta pot sa efectueze o investigatie detaliata a microbilor care traiesc in noi.Pentru acest studiu, cercetatorii au examinat mostre de scaun de la 24 de bebelusi sanatosi, mostrele fiind colectate la varsta de 4 luni.