Cuvioasa Parascheva. Ce sa nu faci sambata, de Ziua Sfintei: aduce paguba pe toate planurile

Sf Parascheva

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Cunoscuta popular si ca Sfanta Paraschiva, Cuvioasa Parascheva s-a nascut in apropiere de Constantinopol, din parinti bogati si credinciosi. La varsta de zece ani, a auzit in biserica vorbele "Oricine voieste sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea sa si sa-Mi urmeze Mie" (Marcu 8, 34) si se decide sa urmeze calea celor sfinte.La 25 de ani, un inger ii spune in vis sa se intoarca la locurile parintesti. Revine in Epivat, fara a spune cuiva cine este si de unde vine. Dupa doi ani, trece la cele vesnice.este marcata de o serie de traditii, obiceiuri si superstitii:In gospodariile de la tara, se aprind focuri, oamenii dorind astfel sa indeparteze spiritele rele. Ciobanii considera ca iarna care urmeaza va fi una grea daca oile dorm ingramadite si blanda daca acestea stau rasfirate. In aceasta zi se fac praznice pentru morti si se impart ofrande. Mai exista traditia ca gospodarii sa iti cumpere cojoace si sa faca pregatirile pentru iarna.Se mai spune ca asa cum este vremea de, asa va fi pana la. Totodata, o alta superstitie mai spune ca asa cum va fi vremea in ziua Cuvioasei, asa va fi si in celelalte sarbatori din acest an.1. Nu ai voie sa lucrezi in aceasta zi sfanta. Cei care muncesc in aceasta zi au parte de necazuri la serviciu, dar si in familie. Sfanta Parascheva ocroteste familia, iar de ziua ei trebuie sa fim mai smeriti, mai potoliti in actiuni, sa meditam si sa ne rugam pentru mantuirea noastra in fata Domnului.2. Nu ai voie sa te zgarcesti de la bani si alimente. Daca cineva iti cere ajutorul, nu te feri sa ii intinzi mana ta. Oamenii zgarciti vor avea parte numai de pagube si risca sa saraceasca.3. De Sfanta Parascheva, Sfanta Vineri de Toamna, e bine sa imparti, lipii, must nou si vin rosu celor amarati. Cei care dau pomana vor aveain tot restul anului.