Florin Jianu, ministrul demisionar din guvernul Grindeanu, DEZVALUIRI BOMBA la CNN

Florin Jianu

, fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, si-a anuntat demisia din Guvernul Grindeanu pe pagina de Facebook, dupa ce a spus ca se opreste din activitatea guvernamentala pentru ca asa ii dicteaza constiinta, "iar asta nu este negociabil pentru nimic in lume".Vineri seara, el a fost invitat in emisiunea "Quest means business", realizata de Richard Quest la CNN, unde a dat noi detalii despre ce s-a intamplat in sedinta de guvern in care s-a aprobat OUG pentru schimbarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala.”Realizator: Criza politica din Romania se adanceste, in contextul in care Avocatul Poporului a inaintat actiune in instanta impotriva guvernului. Totul a pornit de la emiterea unei ordonante de catre guvern, care, practic, dezincrimineaza o gama larga de infractiuni de coruptie. Protestatarii au umplut Piata Victoriei din Bucuresti, cea mai ampla demonstratie de la inlaturarea regimului Ceausescu. Ei cer ca decretul sa fie abrogat, insa premierul a declarat ca acest lucru nu se va intampla si a facut apel la calm. Ministrul roman al comertului si mediului de afaceri a demisionat, pe fondul acestei controverse. L-am intrebat de ce a luat pozitie impotriva premierului, in privinta noilor legi.Florin Jianu: "Vreau sa raman in istorie ca un om corect, vreau sa ma aflu de partea corecta a istoriei. Iar problema cu acest fragment de legislatie - nu ma refer la chestiunea tehnica, pentru ca, sa fiu sincer, nu intra in aptitudinile mele tehnice - dar ce va pot spune este ca adoptarea unei legislatii fara a informa, anterior, membrii guvernului, fara ca presa sa fie prezenta si aproape in mijlocul noptii, nu este ceva corect."Realizator: Sa intelegem precis: principala dumneavoastra opozitie este legea insasi sau modul in care a fost adoptata?Florin Jianu: "Principala mea opozitie se refera la faptul ca, atunci cand vine vorba despre politica, vorbim despre sentimente. Iar daca faci asa ceva, dupa cum v-am spus, fara prezenta presei, in miezul noptii, fara a informa si asa mai departe, te poti astepta, pe de o parte, ca toata lumea sa fie nemultumita, nu numai unele persoane, ci toata lumea va fi nemultumita. Pe de alta parte, nu te poti astepta la un viitor mai bun, pentru ca, daca s-a intamplat o data, se poate intampla din nou si a doua oara. "Realizator: Cat de mult scazuse nivelul coruptiei in Romania si care sunt riscurile acum, ca rezultat al acestor legi noi?Florin Jianu: "Sunt sigur ca Romania este o tara stabila, puteti vedea din ceea ce s-a intamplat in economie, in anii anteriori si sunt sigur ca vom ramane o tara stabila, in viitor. Cu ajutorul populatiei, cu ajutorul tuturor celor care vor sa traiasca liber si sa avem o economie stabila, va fi un loc in care investitorii se pot gandi sa vina cu investitii sigure."Realizator: In cele din urma, daca guvernul nu da inapoi si se pare ca nu va face asta, iar daca modificarile nu sunt facute, ati cere partenerilor dumneavoastra europeni din Uniunea Europeana sa adopte masuri impotriva guvernului roman pentru acest lucru?Florin Jianu: "Nu, nu va fi cazul. Cred ca solutia se afla in interiorul Romaniei."”, a fost schimbul de replici dintre cei doi.