Fostul vicepremier Vasile Dincu, avertisment pentru Liviu Dragnea: „Il pandeste un mare pericol“

Vasile Dincu

„Dusmanul cel mai important - si mi-as dori sa reuseasca sa treaca peste asta -, sa nu il cuprinda betia puterii. In momentul in care ai reusit asemenea victorie, dupa ce ai fost singur impotriva tuturor te poate lua betia puterii si sa iti pierzi capul", a declarat fostul viceprim-ministru la Romania TV.Pe de alta parte, Dincu a avertizat ca daca Dragnea va depasi acest pericol, urmeaza altele peste care ar putea trece mai usor, dupa cum a mai spus fostul vicepremier.„Sa se elibereze de tensiunea negativa din acesti ani in care s-a luptat pentru libertatea lui si pentru partid. Daca va reusi sa redevina senin si sa poata sa renunte la razboiul total, sa il pastreze pentru institutii, pentru modernizarea Romaniei, dar sa se elibereze de zgura emotionala care se naste in mod normal in aceste situatii... Mai exista un pericol. Cred ca il poate depasi si mai simplu. E legat de descoperirea fazelor urmatoare ale proiectului. De foarte multe ori in Romania toata energia se duce in prima faza a proiectului", a mai spus Dincu.