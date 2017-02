Grav accident la Rascruci intre un autobuz si un TIR. 16 persoane au fost grav ranite

Grav accident la Rascruci

Un grav accident de circulatie, soldat cu mai multe peroane ranite, a avut loc in cursul acestei dimineti in localitatea clujeana rascruci. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni dintre un microbuz si un autotren, circulatia rutiera pe DN1C Cluj-Napoca - Gherla este oprita pe ambele sensuri la km 25, in zona localitatii Rascruci. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa manifeste intelegere fata de situatia creata si sa respecte indicatiile politistilor rutieri prezenti la fata locului.

La locul accidentului au intervenit cinci ambulante. Potrivit primelor informatii, 16 persoane au fost ranite. Traficul din zona a fost restrictionat pentru acordarea serviciilor de urgenta.

Stire in curs de actualizare.

Sursa foto:Facebook