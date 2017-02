Judecatorul Valer Dorneanu

, presedintele Curtii Constitutionale, s-a confruntat cu jurnalistii, care au vrut sa afle cand va da o decizie privind ordonanta de modificare a Codurilor penale. “Cand vom primi si ultimul punct de vedere, vom stabili termenul de judecata. In momentul in care vom primi si sesizarea Avocatului Poporului, o vom analiza si vom stabili termenele”, a spus Dorneanu.“In legeaspune ca judecatorii nu fac declaratii publice si nu exprima opinii publice”, a spus Dorneanu. “Presiunea noastra este presiunea Constitutiei”.“Vom respectasi legea si constiinta noastra”, a spus Dorneanu.“Nu vreti sa va spun ce am visat noapte?”, a raspuns Dorneanu, intrebat ce ii dicteaza constiinta. “Constiinta mea spune ce trebuie sa spuna”. El a precizat ca nu a discutat nici cu presedintele, nici cu Liviu Dragnea, nici cu premierul Grindeanu, cu care nu ar fi vorbit niciodata. Dorneanu a refuzat sa spuna cu o ordonanta intrata in vigoare si care a fost declarata neconstitutionala, prevalandu-se de legea de organizare a Curtii.