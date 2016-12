Rica Raducanu a murit, dar traieste. Farsa morbida facuta fostului jucator

Un eveniment neprevazut a stricat viata linistita din redactiile site-urilor de sport din Romania. Miercuri, in direct la Eurosport, comentatorul Emanuel Terzian a anuntat, pe un ton grav, ca a murit Rica Raducanu. Jurnalistul s-a marginit sa spuna ca "l-a anuntat cineva", dar, din fericire, stirea care a produs ceva valva in internetul romanesc nu s-a confirmat. Rica Raducanu e in viata, iar la ora la care cititi aceste randuri se distreaza copios.



Etapa a cincea din Turul Frantei a fost intrerupta brusc de un anunt care a produs fiori. Manolo Terzian, unul dintre cei doi comentatori ai cursei, a lasat deoparte victoria de etapa care se prefigura pentru belgianul Greg van Avermaet pentru a anunta ca fostul mare portar al Rapidului a incetat din viata. Cum in 2016 informatia se propaga cu o viteza uluitoare, nu a durat mult pana cand pe Facebook si Twitter a inceput sa se scrie despre presupusa moarte a lui Rica Raducanu. Fostul portar al Rapidului a ajuns la 70 de ani, a mai avut probleme de sanatate, motive suficiente pentru a crede ca evenimentul chiar s-a intamplat.



Adevarul e, insa, cu totul si cu totul altul. Contactat de ProSport, unul dintre cei mai buni prieteni ai legendarului goalkeeper din Giulesti a povestit ca Rica Raducanu se afla acasa, e in toiul unei distractii pe cinste, iar stirea ca ar fi murit ar fi plecat de la o gluma. Concret, un cunoscut i-a transmis fostului portar ca "i-o va face" si va trage sforile incat toata lumea sa afle ca Rica Raducanu a murit. Nu a durat mult pana cand comentatorii Eurosport au anuntat informatia in direct si toata lumea a luat-o razna.



Sursele ProSport sustin ca Rica Raducanu a primit vestea cu zambetul pe buze si a comentat-o in stilul caracteristic. "Ba, cum dracu' sa mor daca mama a murit la 100 de ani?", a transmis fostul portar.



Contactat de ProSport, Raducanu a raspuns razand: "M-a omorat unul, nu stiu cine e, trebuie sa-l gasim. A venit un prieten de-al meu speriat, sa vada daca am murit. Sunt acasa, bine-mersi, am baut un sprit si ma pregatesc sa plec din nou la mare. Mi-a murit moartea, stati linistiti, voi trai pana la 100 de ani".

