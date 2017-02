Un economist american este sigur ca Donald Trump va fi destituit

Donald Trump

si-a inceputdealguvernand impulsiv, fara discernamant, manat de animozitati si interese personale, prin decrete, ca si cum ar fi un dictator. Totul are, insa, o limita, iar punerile la zid au aparut deja, scrie Adevarul.Pe zi ce trece, tot mai multi republicani se distanteaza de el, iar apelurile la destituirea sa se inmultesc, intrucat acesta este singurul mijloc de a-l opri pe acest barbat incapabil sa asigure legalitatea lucrurilor sale inainte de a le face si care dovedeste ca nu are calificarea necesara pentru a conduce o tara, scrie economistul si scriitorul Robert Kuttner in „The Huffington Post“.