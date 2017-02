Parlamentul European





Dupa ce Justitia si statul de drept din tara noastra au facut joi obiectul unei dezbateri in plen, la, europarlamentarii PSD au incercat sa isi apere cauza prin diverseDe exemplu,le-a trimis un mail celor 750 de colegi ai sai, in care le-a explicat de ce ingrijorarile legate de actul normativ nu ar fi fondate, scrie"Credem ca este util sa cunoasteti faptele reale pentru a interpreta in mod corect situatia curenta", a scris Dancila in document.In replica, Ileana Grigorescu, consiliera a europarlamentarului britanic Andrew Lewer, a trimis, la randul sau, un mail intregului PE. In document, ea a desfiintat "faptele reale" notate de Dancila."M-ati inspirat sa fac un serviciu public si sa aduc niste corecturi descrierii situatiei curente, intrucat am sentimentul ca informarea dvs. poate induce in eroare", se arata in scrisoarea lui Grigorescu.Ea a luat fiecare idee in parte din mailul Vioricai Dancila si a venit cu lamuriri de fiecare data cand i s-a parut ca exista o interpretare inexacta a faptelor.De exemplu, Dancila a spus ca Guvernul "a lansat o dezbatere publica" cu privire la noile acte normative - ordonanta pentru modificarea Codurilor Penale si proiectul de legi privind gratierea.Insa precizam ca lucrurile nu au stat chiar asa. Nu a existat o dezbatere publica reala, ci doar o consultare de cateva ore intre ministrul Justitiei si cativa reprezentanti ai societatii civile.Iar Ileana Grigorescu a tinut sa puncteze ca, in rest, intreaga dezbatere "este doar o adresa de e-mail unde iti poti scrie opinia".Intrebata de ce a decis sa protesteze astfel si sa corecteze mailul Vioricai Dancila, Grigorescu a spus ca "protestul in Romania este noua adunare sociala"."O data la cateva luni iesim in strada, asa a fost in ultimii cativa ani. Nu m-am asteptat sa aiba asa un impact. Norocul meu ca am avut o platforma unde am putut interveni si unde am fost citita", a declarat ea.