10 mituri medicale care inca sunt crezute

Auzim din ce in ce mai multe mituri cu privire la sanatatea noastra, insa cele mai multe lucruri sunt, de fapt, mituri. Mai jos sunt cateva dintre cele mai populare.1. Vaccinul cauzeaza gripa si chiar si autismCu toate ca dupa injectarea unui vaccin poate aparea febra, rumorile cu privire la aparitia gripei sunt nefondate. In ceea ce priveste autismul, acest mit a aparut in anul 1998, cand a fost publicat un articol in ziarul The Lancet. In acesta se mentiona ca parintii a 8 copii care sufereau de autism afirmau ca sunt de parere ca un vaccin impotriva pojarului le-a cauzat acea boala. In urma unui studiu demarat in 2002, in Marea Britanie, s-a demosntrat ca nu exista nicio legatura intre vaccin si autism.Citeste continuarea pe sanatate.bzi.ro