Actrita Olga Tudorache, doamna teatrului romanesc, a murit

Olga Tudorache

, in varsta de 88 de ani,. Anuntul a fost facut pe Facebook de actorulsi de mediculInformatia a fost anuntata pe Facebook de actorul Florin Calinescu si de medicul Monica Pop.”Decesul a avut loc noaptea trecuta, dupa o lunga suferinta. Chiar eu m-am ocupat de transferul ei la Elias, sunt indurerata” – a spus Monica Pop.„Romani, a murit OLGA TUDORACHE…! O ARTISTA cat pamantul asta! Profesoara mea, mama mea!„, a scris Calinescu.Olga Tudorache, doamna teatrului romanesc, a imbogatit lumea teatrului si a cinematografiei din Romania, interpretand magistral roluri intre care se numara Vitoria Lipan din ”Baltagul”, dupa Mihail Sadoveanu, Beatrice din ”Efectul razelor gamma asupra anemonelor”, de Paul Zindel, si mama lui Mihai Viteazul in filmul din 1970, dar si formand generatii de actori, in anii in care a fost profesor universitar.Olga Tudorache s-a nascut pe 11 octombrie 1929, in comuna Oituz din judetul Bacau. In anul 1951, a absolvit Institutul de Teatru si a intrat in echipa Teatrului Tineretului din Bucuresti, unde a jucat pana in anul 1966, cand institutia teatrala a fuzionat cu Teatrul Nottara. De atunci, actrita a jucat la Teatrul Mic, pana in anul 1978, la Teatrul Foarte Mic si la Teatrul National din Bucuresti.