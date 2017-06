Florin Morariu, eroul roman din Londra, nu a mai mers la serviciu dupa atacul terorist

Florin Morariu

din, nu a mai mers lade zece zile, pentru ca estein urma atacului terorist soldat cu opt. Afirmatia a fost facuta chiar de managerul brutariei in care lucreaza romanul, care a intervenit eroic in timpul atentatului, relateaza The Telegraph.urmeaza sa fie redeschisa astazi, la 11 zile de la atacul terorist care a socat capitala Marii Britanii. Pe 3 iunie, trei atacatori au intrat cu o camioneta in pietonii de pe London Bridge, inainte de a declansa un carnagiu cu mai multe cutite de bucatarie in zona Borough Market. Opt persoane si-au pierdut viata si 48 au fost ranite.Florin Morariu, un roman de 32 de ani care munceste intr-o brutarie din Borough Market, a reusit sa surprinda intr-o filmare facuta cu telefonul mobil momentele de cosmar de pe strazi. In filmare, romanul le povesteste colegilor de serviciu cum l-a lovit pe unul dintre teroristi dupa ce acesta reusise sa injunghie o persoana.El si un alt coleg au in mana niste bete, iar romanul ii cere altuia sa ii aduca „un facalet” din bucatarie, ca sa se poata apara in caz ca apar din nou atacatorii. Romanul a fost descris drept un adevarat erou, dupa ce a lovit un terorist si a adapostit 20 de oameni in brutarie, in timp ce atacul era in desfasurare.Barbatul a fost insa parcat de cele intamplate, iar de zece zile nu a revenit la munca, potrivit proprietarului brutariei. „Toata tura de noapte a fost afectata. Florin a aruncat cu o lada in ei… Este destul de traumatizat. Nu se intoarce in Borough inca si ne gandim sa-l mutam intr-o alta brutarie”, a declarat proprietarul brutariei Bread Ahead, Justin Gellatly.Faptele lui Florin Morariu au impresionat intreaga lume, iar presedintelenu a respins ipoteza ca acesta sa fie decorat.sursa:libertatea.ro