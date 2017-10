Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Igue Bonifacio este un utilizator de Facebook care a urmarit foarte atent un tanar care isi asteapta in mod evident iubita intr-o statie de metrou din Philipine. Potrivit surselor locale, tanarul tinea in mana un buchet de flori, pe care voia, cel mai probabil sa le daruiasca iubitei sale.Totusi, acelasi Igue a observat ca tanarul a asteptat in acelasi loc ore intregi, dar persoana cu care trebuia sa se intalneasca nu a aparut niciodata. Acelasi utilizator de Facebook a mai observat si ca tanarul suna din cand in cand pe cineva (probabil pe fata), dupa care lovea nervos cu pumnul intr-un stalp din apropiere.Insa ce a impresionat tot internetul a fost faptul ca, desi era frustrat si enervat, a continuat sa o astepte pe fata! Atat de mult a asteptat, incat Igue, cel care a postat toata intamplarea pe Facebook, a renuntat sa il mai urmareasca. Nu e clar daca cei doi tineri indragostiti au reusit in cele din urma sa se intalneasca, dar hotararea, rabdarea si insistenta baiatului a castigat pentru totdeauna pe utilizatorii de retele sociale din intreaga lume. Oare asa arata iubirea adevarata?