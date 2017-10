Cel mai simplu si natural mod de a inmulti trandafirii pornind de la un lastar

trandafir

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

se afla printre preferintele multor persoane, chiar daca exista riscul ca tepii acestora sa ne raneasca oricand. O gradina plina cu trandafiri de toate culorile ne va infrumuseta atat spatiul verde din fata casei, cat si orice clipa a vietii noastre. Vizionand aceste imagini vom invata cum sa inmultim trandafirii in cel mai simplu si natural mod.Pentru a crea plante noi de trandafir avem nevoie decudeja formati, cartofi cruzi si un ghiveci cu sol fertil. Pentru inceput gaurim fiecare cartof pentru a putea introduce apoi lastarul de trandafir. Modalitatea de gaurire a cartofului este la latitudinea fiecaruia dintre noi, in sensul ca putem folosi un cutit sau un burghiu de la o bormasina.In fiecare dintre aceste orificii se va infige un lastar de trandafir dupa care cartofii vor fi plantati intr-un ghiveci mai mare. Ghiveciul se umple pe jumatate cu pamant, iar dupa ce se asaza tuberculii de cartofi se umple la capacitate maxima. Peste fiecare tija a lastarilor se asaza un PET provenit de la bauturi caruia i-am decupat fundul si i-am dat la o parte capacul.Pentru ca lastarii sa se dezvolte este nevoie ca pamantul din ghiveci sa fie udat periodic. Nu dupa mult timp vom observa cum mugurii lastarilor de trandafir vor infrunzi semn ca se va forma o noua planta de trandafir. Acesti butasi vor putea fi transferati in gradina pentru a se putea dezvolta in voie. Florile lor ne vor bucura cu parfumul si coloritul lor specific. Spor la treaba!