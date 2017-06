Destinul prezis de ghicitoare s-a adeverit pas cu pas

mireasa

“Abia implinisem 18 ani cand, la insistentele unei prietene bune, mi-am calcat pe inima si am hotarat sa merg la o batrana ghicitoare. Curiozitatea fetelor e nemasurata, se stie. Iar eu, la inceput de drum, chiar daca nu credeam in doftoroaie si vrajitoare, ci numai in puterea lui Dumnezeu, tot m-am lasat ispitita. Femeia aceea ghicea viitorul in palma, in cafea, in carti… Eram convinsa pe atunci ca sunt matura. Si, mai cu seama, inteleapta. Prietena mea era cu dare de mana. In vreme ce eu nu-mi permiteam prea multe. Totusi, in ciuda indoielilor, am facut si acest pas.Am pasit pragul batranei ghicitoare plina de emotie. Dupa ce a discutat cu prietena mea, separat, a fost randul meu sa intru in camera semiobscura. Cand m-a vazut, chipul ridat al femeii s-a luminat dintr-o data si a exclamat: “Tu esti Elena!”. Nu m-a surprins, caci eram convinsa ca prietena mea i-a spus cum ma cheama. In plus, a mai zis: “Acum ai in buletin un nume (si mi-a spus numele exact) dar vei purta un alt nume.”Era si firesc, nu? Doar urma sa casatoresc la un moment dat! Si nu aveam cum sa mai port numele de fata! Dar batrana a adaugat: „Te vei numi mai intai Boboc, apoi Niculescu si la sfarsit Lambaditis“. Ei, cum aveam sa cred eu asa ceva? Deja ma gandeam ca e doar o sarlatanca si nimic mai mult. Dar a trecut apoi la toate cercetarile ei: cu carti, in cafea… S-a uitat in palma mea, m-a rugat sa ma ridic si sa fac cativa pasi cu spatele la ea, apoi cu fata. Si-a trosnit oasele de la maini, a clefait, a murmurat ceva spre tavan, a cascat de credeam ca adorm si eu acolo…Mi-a zis tot felul de previziuni de viitor, dar nici nu ma oboseam sa retin prea multe. Mai ales ca a vorbit despre copiii pe care urma sa-i am, despre sexul lor, despre boli si necazuri… Destinul prezis ma fascina. Eu zambeam atotstiutoare si radeam de cazna ei de a ma convinge. Iar cand mi-a ghicit ca voi trai multa vreme intr-o tara straina, mai calda, exotica si ca imi va fi dor de zapada si de frig, mi-a pus capac.Tot ce a spus ghicitoarea parea ca a trecut pe langa urechile mele. Am terminat liceul, am plecat la Bucuresti, am cunoscut diverse persoane… Dar, intr-o buna zi, cand a trebuit sa semnez la Primarie actul de casatorie, mi-au revenit in minte cuvintele ei. Prin casatorie, urma sa port numele Boboc. Am zambit si am considerat intamplarea drept pura coincidenta. Chiar si initialele celor doi baieti ai mei nu m-au convins ca ghicitoarea a avut dreptate. Totusi, la varsta de 45 de ani, am semnat al doilea certificat de casatorie, prin care acceptam sa devin doamna… Niculescu!Si uite cum previziunile femeii, moarta de multa vreme de-acum, se implinesc treptat. Credincioasa din fire, am ajuns sa ma consolez cu gandul ca Dumnezeu a trimis-o pe batrana in calea mea, ca sa-mi ofere sfaturi de viitor. Atunci insa, propagandista la PCR, atee, nu puteam sa pun pret pe vorbele unei babe. Chiar si acum, dupa atatia ani, neg cu indarjire ca voi lua candva numele Lambaditis si ca voi pleca intr-o tara exotica. Dar cine stie ce alte surprize imi mai rezerva viata? Oricum, pot spune cu mana pe inima ca intalnirea cu ghicitoarea mi-a marcat destinul. Dar nu vreau sa incurajez fetele care citesc povestea mea sa mearga la ghicitoare.”