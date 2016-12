DNA va cere din nou mandat de arestare in lipsa pentru Sebastian Ghita

Sebastian Ghita 1

Procuroriiasteapta casa sesizeze curtea suprema de faptul caa incalcat prevederilesi nu s-a prezentat joi la sediul Politiei din Ploiesti, potrivit surselor citate.Apoi, un procuror DNA va solicita magistratilor ICCJ inlocuirea masurii preventive a controlului judiciar cu cea a arestului preventiv, invocand incalcarea prevederilor ordonantei prin care Ghita era obligat sa se prezinte saptamanal la Inspectoratul de Politie Prahova.Va fi pentru a doua cand DNA va cere emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita. Marti, instanta suprema a respins cererea DNA Ploiesti de emitere a unui mandat de arestare preventiva in lipsa a fostului deputat Sebastian Ghita si a mentinut masura controlului judiciar pe cautiune, cu interdictia de a parasi tara in dosarul in care acesta este cercetat sub control judiciar.Sebastian Ghita trebuia sa se prezinte joi, la ora 10.30, la sediul IPJ Prahova in cadrul vizitei saptamanale prevazute de controlul judiciar. Ghita nu a venit, aceasta fiind prima oara cand parlamentarul incalca prevederea privind faptul ca trebuie sa semneze o data pe saptamana la sediul Politiei Prahova.Sebastian Ghita a incalcat si in 21 decembrie o alta prevedere a controlului judiciar, in momentul in care nu s-a prezentat cand a fost citat in fata procurilor DNA Ploiesti, dupa ce cu doua zile inainte semnase la IPJ Prahova. De atunci, Sebastian Ghita nu a fost gasit.Joi, Sebastian Ghita a fost cautat de politisti la locuinta sa din Ploiesti, dar nu a fost gasit.Fostul deputat este cautat din 21 decembrie, dupa ce a fost chemat la DNA Ploiesti, in dosarul de coruptie privind vizita din 2012 a fostului premier britanic Tony Blair in Romania, si nu s-a prezentat, ulterior pe numele lui fiind emis un mandat de aducere.