Judecatorii mentin decizia de retragere a titlului de doctor in drept al lui Victor Ponta

Victor Ponta

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs.Ponta nu a fost marti la Curtea de Apel Bucuresti, el fiind reprezentat in sala de judecata de un avocat.In cadrul dezbaterilor, avocatul lui Ponta a declarat ca actul administrativ prin care fostului premier i-a fost acordat in 2003 titlul de doctor nu putea fi revocat printr-un alt act administrativ, mai ales ca primul si-a produs efectele in circuitul civil.Avocatul a mai spus ca demersul fostului ministru al Educatiei Mircea Dumitru a fost lipsit de impartialitate si obiectivitate, iar decizia Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a fost luata in baza unor sesizari nelegale.Pe 1 august 2016, ministrul Educatiei la acea vreme, Mircea Dumitru, a semnat ordinul de retragere a titlului stiintific de doctor in drept in cazul lui Victor Ponta."Se retrage titlul stiintific de doctor in domeniul drept acordat domnului Ponta V. Victor Viorel de catre Universitatea din Bucuresti, conferit prin Ordinul ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 5663 din 15.12.2003", se arata in ordinul emis de Mircea Dumitru.Ordinul ministrului Educatiei a venit ca urmare a deciziei luate de CNATDCU in data de 27 iulie 2016, prin care s-a confirmat ca Victor Ponta a plagiat in teza de doctorat.Ponta a deschis doua procese la Curtea de Apel Bucuresti, in care a cerut suspendarea, respectiv anularea ordinului ministrului Educatiei, insa actiunile sale in instanta au fost respinse.Dupa deschiderea proceselor, Baroul Bucuresti a suspendat discutiile privind excluderea fostului premier din avocatura, care a fost ceruta de europarlamentarul Monica Macovei.