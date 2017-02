Liviu Dragnea a depus contestatie in dosarul Referendumului. Liderul PSD vrea sa scape de condamnare

Liviu Dragnea 1

, foloseste o cale extraordinara de atac in ceea ce priveste condamnarea definitiva primita in dosarul Referendumul.Liderul Partidului Social Democrat a depus la Tribunalul Bucuresti o contestatie la executare in speta sus-amintita, in care anul trecut a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare. Cauza a fost inregistrata vineri, instanta stabilind primul termen pentru data de 15 februarie, transmite Mediafax.Joi, Liviu Dragnea declara ca hotararea sa de condamnare nu este completa, afirmand ca fosta presedinta a ICCJ Livia Stanciu s-a pensionat fara sa semneze motivarea in cazul luidesi legea prevede ca avea obligatia sa isi incheie toate motivarile. El a adaugat ca motivarea trebuia sa fie data in 30 de zile, dar inca nu a primit-o, chiar daca au trecut aproape 10 luni.