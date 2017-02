Problemele se tin scai de fostul ministru al Justitiei: Iordache, o noua lovitura dupa demisie

Florin Iordache

Fostul ministru al Justitiei,, este vizat de o investigatie privind suspiciunile legate de modul in care si-a redactat teza de doctorat, pe care a predat-o in, scrie Romania Libera.Florin Iordache a copiat, in teza sa de doctorat, cinci fragmente consistente dintr-un interviu pe care fostul ministru de Externe, Mihai Razvan Ungureanu, l-a acordat in 2007, fapt prezentat in exclusivitate de „Romania libera“. De asemenea, Romania Libera a scris ca demnitarul si-a insusit pasaje intregi din comunicate de presa, din programul de aderare la UE, dar si din ziarele romanesti. Fostul ministru al Justitiei preia, din aceste surse, paragrafe care depasesc uneori intinderea unei pagini. In plus, primul capitol al tezei sale de doctorat este identic cu un articol de zece pagini care a aparut la ace-easi institutie de invatamant unde Iordache si-a obtinut doctoratul.Florin Iordache a obtinut titlul de doctor cu lucrarea “Impactul corporatiilor transnationale asupra proceselor de integrare economica a Romaniei in UE” in Republica Moldova. Acesta nu mai facuse anterior niciun fel de curs in domeniul relatiilor economice internationale.Doctoratul a fost obtinut in anul 2007 la Universitatea Libera Internationala Moldova (institutie privata), desi pe atunci politicianul era deputat la Bucuresti.