Scandal in Parlament Romaniei la motiunea de cenzura a Guvernului Grindeanu

parlament

"Admitem faptul ca sunteti in situatia ingrata de a raspunde comenzilor venite pe linie de partid si a trebuit sa dati curs solicitarii directe a sefului dumneavoastra, domnul Liviu Dragnea, pentru a-l face scapat de la o eventuala condamnare cu executare viitoare. Cu toate acestea, trebuie sa va asumati eroarea de a adopta aceste acte normative si sa plecati acasa! Altfel, veti ramane in istorie un al doilea tovaras de drum, dupa dr. Petru Groza, dar mult mai nociv pentru popor decat a facut-o regimul totalitar impus dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Prin aceste actiuni, indepartati investitorii de Romania, indepartati Romania de tot efortul facut in ultimii 27 de ani pentru a capata statutul de tara europeana! In graba cu care vreti sa va salvati propria clientela de la condamnari, ati uitat de prioritatile cu adevarat importante pentru Romania. Ati uitat de conditiile dezastruoase din spitale, de frigul si igrasia din scoli, de drumurile pline de gropi care iau anual mii de vieti", se arata textul motiunii de cenzura, potrivit Agerpres.Pentru a fi adoptata, motiunea de cenzura trebuie sa intruneasca voturile a 233 de parlamentari. Votul va fi secret cu bile.La inceputul sedintei erau prezenti 379 desi, pentru motiune.nu voteazaParlamentarii PNL si USR sustin ca, sub "masca respectarii unor decizii ale unor instante interne sau internationale, Guvernul girat de domnii Dragnea si Tariceanu loveste in ceea ce inseamna siguranta romanilor si interesele lor legitime".Parlamentarii UDMR vor fi prezenti la dezbaterea motiunii de cenzura, dar nu vor participa la vot, a anuntat liderul Uniunii, Kelemen Hunor.PNL, USR si PMP au impreuna 168 de senatori si deputati.Sorin Grindeanu, in plenul Parlamentului: ”Nu a fost niciodata vorba despre o ordonanta pe gratiere. (...) Fiecare da socoteala, o data la patru ani, in fata oamenilor, pentru ceea ce face la Parlament. Iar colegii liberali au dat socoteala cu varf si indesat la alegerile din 11 decembrie. Ma uit la parlamentarii USR care au sustinut acest demers. Poate lipsa de experienta si avantul i-a facut sa sa se asocieze cu un partid pe care, pana mai ieri il criticaau cu vehementa. Aveam asteptari mult mai mari de la aceasta noua generatie de politicieni venita in Parlament, dar cred ca ei si-au propus sa, de fapt, sa salveze Romania prin somn, altfel nu pot sa inteleg cum poti sa dormi in Parlament cand dezbatem bugetul Romaniei”.