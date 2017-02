Victor Ciorbea, declaratii de presa

Victor Ciorbea 1

, face declaratii de presa pe tema Ordonantei modificarii Codurilor Penale.”Am primit aseara de la Procurorul General o scrisoare, ma roaga sa iau in considerare unele critici, am avut in vedere si acest document. Unele idei au fost preluate si in textul exceptiei, am atasat documentul la exceptia propriu-zisa.Am decis sa ridic exceptia de neconstitutionalitate a OUG 13/2017” a spus Victor Ciorbea.”Ii multumesc domnului Presedinte pentru precizarea privind acel precedent. Am constatat ca avem calitate procesuala activa de a ridica exceptia de neconstitutionalitate. O parte a ordonantei a intrat in vigoare, cealalta va intra peste 10 zile. Precedentul se confirma, este real” a continuat Ciorbea.