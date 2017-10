A cincea infrangere pentru echipa de handbal feminin a Universitatii Cluj, in ultimele sase partide. FOTO

U Cluj HCM R mnicu V lcea 27 32 4 1

Echipa de handbal feminin a Universitatii Cluj a pierdut partida disputata in cursul zilei de miercuri, 25 octombrie, in fata celor de la HCM Rm Valcea, scor 27-32, 16-10 la pauza, in candrul unui meci care conta pentru etapa a 6-a a Ligii Florilor la handbal feminin.

U Cluj trece printr-o criza, infrangerea de ieri fiind cea de-a cincea in sase etape, inaintea partidei tehnicianul cluejncelor anuntand ca echipa, chiar daca joaca acasa, porneste cu a doua sansa.

"Plecam poate cu sansa a doua in acest meci. Zic poate, pentru ca totusi este un meci pe teren propriu si stiu ca vom avea in tribuna suporterii, care totodata asteapta de la noi mult si eu imi doresc ca la acest meci sa jucam atat pentru noi cat si pentru lumea din sala. Imi doresc foarte mult sa schimbam de la meci la meci, abordarea. Aici este un grup bun, dar este un grup care nu mai crede atat de mult in el, iar eu imi doresc sa depasim cele 30 de minute de la Bistrita si sa reusim sa facem cat mai repede un meci bun intreg. Fetele pot, eu le-am vazut la antrenament, stiu de ce sunt in stare, si eu sunt increzator. Sper ca echipa la ora meciului sa fie plina de ele, cu dorinta si cu bucurie si sa reusim sa iesim din acest impas.". declara tehnicianul echipei, Alin Bondar, inainte de meci.

Inainte de inceperea partidei, U Cluj ocupa locul 12 in clasament, cu doar 3 puncte.

