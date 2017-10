conopida

Totul a inceput intr-o dimineata, in timpul pregatirii micului dejun pentru copii. La un moment dat mamica a luat din camara o conopida, pe care o cumparase cu o zi inainte de la un supermarket, a spalat-o si a inceput sa o taie cu cutitul.Insa dupa cateva secunde a inceput sa tipe, alarmand astfel toti membri familiei. Motivul? Femeia a intrat in panica in momentul in care a vazut ca, din interiorul legumei, a iesit un vierme imens.Creatura era atat de mare incat doamna spune ca, la inceput, a crezut ca are pe masa un pui de sarpe."Nu mi-a venit sa cred cand am vazut ce se taraste pe masa. Credeti ca mai pot sa mananc acum aceasta conopida? Dar ce faceam daca viermele ajungea in farfurie, si aparea fix cand savuram micul dejun? Asa ceva nu este normal, voi face o plangere", a marturisit ea.