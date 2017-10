ALERTA intr-o tara UE: Mai multi morti dupa ciocnirea unui tren cu un vehicul militar

accident tren

Mai multi oameni ausi 11 au fost raniti si internati in spital, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un vehicul militar in sudul Finlandei, informeaza blacknews.ro.Tragedia s-a petrecut la o trecere de nivel cu calea ferata, in apropiere de localitatea, informeaza agentia de stiri STT, citand surse din. Autoritatile nu au precizat numarul precis al deceselor si nici nu au facut referire la starea ranitilor.„Un tren de pasageri, care circula pe ruta Karis-Hanko, a lovit un vehicul la trecerea la nivel cu calea ferata. Exista mai multe victime”, transmite un monitor al circulatie feroviare, citat de YLE.