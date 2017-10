Andreea Balan

a facut declaratii dureroase despre parintii lui, iar zilele trecute, mama lui a marturisit ca acesta a batut-o crunt.a postat un mesaj pe contul de Facebook in care pune punctul pe i.Andreea Balan rupe tacerea cu privire la scandalul dintre Calin Geambasu si familia lui„Referitor la cazul Calin Geambasu: Dragi parinti care va bateti copiii si ii agresati atat fizic cat si verbal toata copilaria lor, e perfect normal ca dupa ce copilul vostru creste si se poate apara, sa va respinga, sa va agreseze verbal si fizic fix asa cum ati facut-o voi cand el era mic si neputincios. Asta este singurul model pe care l-a invatat si degeaba spuneti ca e copilul nebun, el este creatia voastra, cum l-ati crescut asa il aveti.In loc sa ii dati iubire, l-ati jignit si l-ati agresat din cauza frustrarilor si a nefericirii voastre si nu ati stiut sa creati un mediu plin de caldura sufleteasca.Iar penibilitatea este atat de mare atunci cand nu va dati seama ca totul a plecat de la voi, de la proasta educatie si dati vina pe adultul creat cu traume din vina voastra.El daca are un comportament ciudat si cu probleme, il are fix din cauza voastra pentru ca l-ati traumatizat cand creierul sau era in plina formare si inmagazina comportamentul vostru bolnav si agresiv.Iar mama care vine la tv si vrea sa distruga munca fiului sau de ani si ani de zile cu tampenii si justificari care nu au sens, nu arata decat fix lipsa iubirii de care acest copil nu a avut parte in copilarie. Este dovada clara ca nu l-a iubit atunci, nu il iubeste nici acum si nu se iubeste nici pe ea iar frustrarile sunt atat de mari incat vrea sa distruga cu orice pret parte din sangele sau.Am trecut prin asta, iar atunci cand am putut sa ma apar am facut-o fix asa cum mi s-a aratat, cu agresivitate si mi-a luat ani de zile ca sa imi calmez anxietatile, sa imi vindec ranile si sa invat sa fiu fericita. Luati aminte dragi parinti, nu va agresati copiii sub diverse pretexte (sa invete bine, sa ajunga om, ca a spart o cana etc) pentru ca TOTUL se va intoarce impotriva voastra mai devreme sau mai tarziu.Oferiti-le doar IUBiRE neconditionata si la fel va vor trata si ei cand vor deveni adulti, cu respect si dragoste”, este mesajul transmis de Andreea Balan.