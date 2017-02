Victor Ciorbea

Chestionat daca Avocatul Poporului a primit solicitari pentru a sesiza CCR in legatura cu ordonanta de urgenta prin care Guvernul Ciolos a modificat Codurile penale, Victor Ciorbea a spus ca nu are informatii in acest sens.„Nu stiu nimic. Pana acum nu stiu sa fi primit”, a afirmat Ciorbea.De asemenea, la remarca ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca detine informatii conform carora s-a facut o sesizare la Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala (CCR) ordonanta de urgenta prin care Guvernul Ciolos a facut o serie de modificari Codurilor penale, Victor Ciorbea a afirmat: ”O fi glumit si dansul”.