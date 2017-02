Clujean ucis in urma unui incendiu. Prietenul sau se zbate intre viata si moarte FOTO

Ambulanta

Doi barbati se zbat intre viata si moarte dupa ce au aruncat cu benzina intr-o soba si au luat foc. Nefericitul accident s-a petrecut aseara, in jurul orei 17, in localitatea Bobalna. Unul dintre cei doi barbati a decedat in cursul noptii.

Cei doi prieteni din Dej - unul de 40, iar celalalt de 42 de ani - se aflau in beciul unei case din Bobalna, acolo unde au facut curetenie in cursul acestei dupa-amiezi. Martorii spun ca, la un moment dat, unul dintre ei a vrut sa stinga focul din soba, dar a incurcat sticlele si in loc sa arunce apa, a turnat benzina pe foc.

In doar cateva secunde, barbatul a fost cuprins de flacari. Nici prietenul sau nu a fost mai norocos. Acesta din urma a incercat sa il ajute, insa si hainele sale s-au aprins.

In urma apelului la 112, la fata locului au intervenit pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o ambulanta si un echipaj SMURD, dar si politistii. scrie dej24.ro.

Misiunea medicilor a fost una contracronometru, interventia acestora fiind una extrem de dificila. Cei doi barbati, cu arsuri pe intreg corpul - in special pe caile respiratorii, au fost intubati si au primit ingrijiri medicale in ambulante. In timp ce medicii se chinuiau sa ii tina in viata, in intampinare a fost chemata o alta ambulanta care sa ii duca la Cluj-Napoca.

Dupa ce au fost stabilizati, cei doi barbati au fost transportati de urgenta la UPU Cluj, insa medicii sunt rezervati cu privire la sansele lor de supravietuire.

Oamenii legii, impreuna cu pompierii, urmeaza sa stabileasca ce s-a intamplat cu exactitate.