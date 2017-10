Potrivit recentelor date inregistrate de EURES, in Spatiul Economic European sunt peste 1.000 de locuri de munca disponibile. Aceast deficit de personal s-a inregistrat in urma cresterii considerabile a consumului atat in Romania, cat si in restul Europei.

In clasamentul preferintelor se regaseste Germania, care a oferit in ultimii ani un loc favorabil si prietenos intemeierii unei familii datorita standardelor inalte de calitate si principiilor solide care stau la baza intregului sistem.

In top 10 firme de transport si logistica din Germania se afla firma Pflaum, avand peste 150.000 mp de statii de depozitare si un parc auto unde regasim camioane de ultima generatie.

Compania Pflaum mizeaza pe siguranta si conditiile excelente ale unui mediu colectiv de cea mai inalta calitate pentru a construi o relatie puternica cu angajatii sai, bazata pe incredere si corectitudine reciproca.

Grija angajatorului fata de angajati s-a concretizat printr-o decizie interna, unica in felul ei, ce permite soferilor romani sa lucreze in sistemul de 3 saptamani la lucru si o saptamana de concediu. Acest sistem le permite angajatilor sa beneficieze de mai mult timp alaturi de familiile lor, contribuind astfel la stabilitatea si intarirea relatiilor familiale.

Angajatorul a observat ca acest mod conduce in mod firesc la crearea unei veritabile atmosfere de familie in cadrul firmei, aspect sesizat de catre toti noii angajati care beneficiaza de sustinerea întregului colectiv in procesul de integrare in munca.

Un plus pe care angajatorul il introduce pe piata este eliminarea discrepantelor salariale si a discriminarii intre angajati, indiferent de nationalitate, inlaturand astfel situatiile stanjenitoare.

Exista doua modalitati de lucru :

1. Distributie - produse alimentare



- soferii au la dispozitie cazare si masina de servici cu care se deplaseaza la punctul de lucru;

- se lucreaza o saptamana in tura de zi si urmatoarea saptamana in tura de noapte;

2. Lucru in sistem Hermes, DHL, TNT sau UPS

- soferii trebuie sa stie sa lucreze cu remorca (a cincea roata pentru cunoscatori), sa ataseze ori sa pozitioneze containerele pe picioare;

- cei interesati au posibilitatea sa invete cu ajutorul unui trainer modul optim de operare;

- se lucreaza de asemenea cu camion si semiremorca ori cu tandem, dupa caz;

Aceasta companie se adreseaza pentru prima oara soferilor romani care sunt interesati sa lucreze in Germania cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Pentru angajare se cere experienta in transportul de marfuri in Uniunea Europeana precum si o cunoastere minima a limbii germane. Exista posibilitatea organizarii unui curs de limba germana pentru incepatori, in cadrul unei grupe de cel putin zece persoane.

Documente necesare pentru angajare sunt: permis de conducere categoria C, C+E, atestat de marfuri generale, card tahograf, ADR- eventual, carte de identitate, documente de la circa financiara (cerere de tratament ca angajat supus integral impozitarii pe venit ), cazier judiciar.

La salariul de baza se adauga diurna zilnica, orele de noapte , precum si zilele de sambata lucrate suplimentar. Dupa o perioada de proba de sase luni se aplica o marire salariala. Aspectele financiare se vor discuta individual cu fiecare persoana in parte, asa cum este prevazut in contractul individual de munca.

Contact: 0049-9543 8222814 (in intervalul orar 8-17 de luni pana vineri)

E-Mail:birladeanu.costel

·pflaum-logistik.de

