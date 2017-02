Ovidiu Roja

Ovidiu Roja, unul dintre cei mai cunoscuti interlopi din Turda, a fost gasit vinovat de catre magistratii Tribunalului Cluj pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor, fiind condamnat la pedeapsa de opt ani si sase luni de inchisoare, cu executare. Judecatorii clujeni au respins cererile formulate de catre aparatorii acestuia de schimbare a incadrarii juridice a faptei pentru care a fost trimis in judecata din infractiunea de tentativa de omor in cea de lovire si alte violente, interlopul, care pe tot parcursul procesului s-a aflat in arest preventiv, urmand sa execute restul ramas din pedeapsa de opt ani si sase luni, din care se va scadea perioada in care a fost lipsit de libertate in timpul retinerii si a arestului. Hotararea nu este definitiva, existand si calea de atac a apelului.

Ovidiu Roja, unul dintre cei mai temuti interlopi din Turda, a fost arestat la inceputul lunii februarie a anului trecut, fiind acuzat de catre procurori ca si-a snopit in bataie sotia, lovind-o cu o teava. Desi ancheta se afla inca in faza de urmarire penala, Ovidiu Roja a fost arestat preventiv imediat dupa comiterea faptei.

"Barbatul i-ar fi aplicat femeii lovituri cu un corp dur. Aceasta a fost dusa la Spitalul Turda, iar acolo s-a constatat ca loviturile suferite i-au fost pusa viața in pericol femeii. Barbatul este cercetat pentru tentativa de omor calificat", aratau procurorii care au dispus trimiterea sa in judecata.

A mai fost condamnat si in trecut

De numele lui Ovidiu Roja se leaga multe dintre altercatiile dintre interlopii turdeni ale ultimilor ani. In anul 2012, la clubul Talora, Ovidiu Roja a fost arestat pentru ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii publice, violente si distrugere, acesta ripostand cu un ciocan dupa ce initial fusese atacat cu o ranga de catre un interlop rival. In 2014,magistratii Cutii de Apel Cluj il condamnau definitiv pe Oviudiu Roja la pedeapsa de un an si sase luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de santaj.

Foto: Turdanews.net